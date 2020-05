CALCIOMERCATO MILAN MERTENS SCADENZA CONTRATTO NAPOLI - Dries Mertens continua ad infiammare il calciomercato, italiano e non solo. Il 32enne attaccante belga è in scadenza di contratto col Napoli il 30 giugno prossimo e le trattative per il prolungamento pare abbiano subito un nuovo, e forse definitivo, stop. Sulle sue tracce sono segnalati diversi club europei, Inter e Chelsea in primis, mentre resta lontana la suggestione di un ritorno da Maurizio Sarri alla Juventus, con cui ha condiviso l'esperienza napoletana.

Ma, dalla Spagna, arriva la notizia che, se confermata, avrebbe davvero del clamoroso.

Calciomercato Milan, trattativa avanzata per Mertens

Secondo le informazioni raccolte da 'todofichajes.com', il Milan avrebbe avviato i contatti con l'entourage di Mertens e l'accordo tra le parti sarebbe davvero molto vicino. Addirittura, il media spagnolo si spinge oltre: l'affare potrebbe essere ufficializzato già nella prossima settimana. Decisiva sarebbe stata la volontà del Nazionale belga di continuare la sua carriera in Serie A. Nel corso di questa stagione, prima dello stop a causa dell'emergenza coronavirus, ha collezionato ventisette presenze tra campionato, Champions League e Coppa Italia, realizzando ben 12 gol con 6 assist forniti ai suoi compagni.

