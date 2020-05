CORONAVIRUS UEFA CEFERIN / "Il Coronavirus ci ha fatto capire la vulnerabilità del nostro mondo, finché non tornerà il calcio la gente non avrà la percezione di un ritorno alla normalità". In un'intervista rilasciata a 'nova.rs', il presidente UEFA Aleksander Ceferin è tornato sulla ripartenza del calcio. "Sconfiggeremo il Covid, ma nell'attesa il calcio può dare energia positiva", ha affermato il massimo dirigente UEFA - Il calcio cambierà, ma si tratterà di un cambiamento temporaneo.

Questo gioco in passato è già sopravvissuto sia a epidemie sia a guerre e vedrete che presto tornerà a essere il vecchio caro calcio di sempre".

Anche la UEFA resta quindi in attesa: "A tutti piacerebbe rivedere le partite il prima possibile, ma ciò dipende dalle decisioni delle autorità politiche delle singole nazioni. Quando queste daranno il via libera, siccome si tratta di professionisti, i calciatori torneranno in campo appena possibile".

