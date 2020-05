CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BATISTA/ Intervistato dal 'Mundo Deportivo', Fernando Batista, commissario tecnico dell'Under 20 argentina, ha parlato di uno dei suoi pupilli, Lautaro Martinez, bomber dell'Inter seguito dal Barcellona di Quique Setien: "Una volta, contro l'Ecuador, abbiamo vinto 5 a 0 e il Toro giocò una super partita. Nonostante questo, venne da me e mi disse che non era soddisfatto della sua prestazione perché non era riuscito a segnare. Il giorno successivo gli mostrai la pagella di un giornale argentino ed il suo voto era alto, ma non fu pienamente felice. I goleador sono così". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A--->clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Coronavirus, ESCLUSIVO Prof. Guerra: "Rischio elevato per il campionato.

Batista ha poi parlato di un episodio accaduto in casa Inter nella scorsa stagione, risalente al derby vinto contro il Milan il 21 ottobre del 2018, grazie alla rete di Mauro Icardi allo scadere: "Sono andato a vedere un derby nel quale Lautaro è rimasto in panchina per tutta la sfida, senza neanche mai scaldarsi. Dopo il match, parlammo un po' e mi disse che voleva andarsene, non aveva intenzione di restare senza giocare. Cercai poi di calmarlo, che non poteva perdersi la sfida contro il Barcellona e si tranquillizzò".

Inter, Batista su Lautaro Martinez: "Può giocare insieme a Suarez"

Batista ha poi trattato l'aspetto tattico dell'attaccante dell'Inter, legandolo alle voci relative ad un possibile approdo al Barcellona: "Mi sembra un giocatore molto simile a Luis Suarez, bomber dei blaugrana. El Toro può fare qualcosa di simile all'uruguaiano e possono tranquillamente giocare insieme. Ora il Barcellona gioca con il 4-3-3, ma con due punte davanti, Lionel Messi avrebbe molte più opzioni di passaggio. Senza dubbio io giocherei con Lautaro Martinez e Suarez insieme".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato, Milito spaventa l'Inter: "Lautaro? Con Messi..."