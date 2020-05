CALCIOMERCATO CAGLIARI FAVIO CABRAL TALLERES - Oggi è iniziata la fase 2, quella denominata della convivenza col coronavirus. Nel frattempo, però, i calciatori potranno allenarsi individualmente nei centri sportivi dei rispettivi club di appartenza, in attesa di capire se si potrà tornare in campo. Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, e il Prof. Ranieri Guerra del comitato tecnico scientifico non sembrano nutrire grandi speranze, ma i club si preparano all'eventualità.

Intanto, si pensa anche al futuro e al. In particolare, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , alè stato proposto Favio. Un nome non nuovo per la nostra redazione: nel dicembre scorso, scrivemmo dell'interesse di Genoa, Torino e Parma per il 19enne attaccante del Talleres di Alexander. Il talento nativo di Cordoba, sotto contratto fino al 2022, viene valutato dal suo club 3.5 milioni di euro. Per ora, è bene precisarlo, non sono stati mossi passi concreti, ma il nome di Cabral è da tenere in considerazione.