CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER POGBA / Continuano a rincorrersi voci e indiscrezioni di calciomercato intorno al nome di Paul Pogba. La novità degli ultimi giorni è il possibile inserimento dell'Inter di Conte e Marotta, con la Juventus sempre in prima fila per il ritorno del francese.

Il club bianconero sta pensando di proporre contropartite gradite al Pjanic e Douglas Costa su tutti - per riportare il centrocampista a Torino tramite uno scambio, ma a frenare, come da sua stessa ammissione, è l'elevatissimo ingaggio attualmente percepito dal 27enne. Sarebbe questo il principale ostacolo per Juve e anche, nonostante - come riportato da 'La Gazzetta dello Sport - il cartellino di Pogba si sarebbe svalutato fino adi euro. L'eventuale operazione complessiva ammonterebbe però fino alordi, ingaggio del giocatore compreso. Staremo a vedere.

