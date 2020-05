CALCIOMERCATO JUVENTUS KANE MOURINHO / Due di picche di José Mourinho al Real Madrid. Il tecnico del Tottenham non avrebbe nessuna intenzione di privarsi di Harrry Kane come riporta il portale 'Ok Diario'.

Il club merengue sarebbe stato disposto ad offrire i cartellini di, oltre ad un conguaglio didi euro, per portare alla corte diil bomber della nazionale inglese.

Juventus, Mourinho respinge l'assalto del Real per Kane

Secca la risposta dell'ex allenatore merengue, con 'Mou' che avrebbe invitato il presidente degli 'Spurs' Levy a non privarsi per nessun motivo di Kane. Il bomber è ritenuto un elemento imprescindibile per Mourinho, da qui il secco no alla proposta del Real Madrid. Un piccolo assist questo per la Juventus, che sogna Kane per l'attacco di Sarri per il dopo Higuain nell'eventualità in cui lo stesso centravanti forzasse la cessione, costringendo il Tottenham a dare il via libera per il cambio di maglia. Il sodalizio londinese valuterebbe oltre 200 milioni di euro il cartellino di Kane, attualmente sotto contratto fino al 2024.