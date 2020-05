CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS DI NATALE / Felice per la sua nuova carriera da allenatore delle giovanili allo Spezia, Antonio Di Natale ha rilasciato alcune dichiarazioni tra passato, presente e futuro. Chiaro il suo pensiero sul mancato approdo alla Juventus: "A Udine stavo bene io e la mia famiglia. Se avessi accettato la Juventus è chiaro che la mia vita sarebbe cambiata, ma ti domando: in meglio o in peggio? - le sue parole al 'Corriere dello Sport' - Sono contento così, ho fatto la storia dell’Udinese, ero il capitano, la gente mi ha adorato. Ecco, magari invece di 209 gol ne avrei potuti segnare 300 ma la felicità non la consideri? Giocare felici è il primo concetto che cerco di trasmettere ai miei ragazzi, a cui dico che all’allenamento si arriva con il sorriso".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus contro Inter per Pogba: trattative iniziate

Di Natale ha espresso un pensiero anche sul futuro di Lautaro Martinez: "Se lo cederei? Mai. Me lo terrei stretto. Se poi il Barca dovesse pagare la clausola, a quel punto potrei solo imprecare per aver perso un grandissimo attaccante".

FUTURO - "Dove andrò? Dove mi porteranno soprattutto le mie competenze e le mie capacità. Per altri due o tre anni vorrei allenare i giovani, poi il percorso verrà da solo. Ti dico questo: il mio segreto da giocatore è stato quello di non avere fretta, ora lo seguirò da allenatore. E a proposito consentimi di fare un nome che sfonderà di sicuro: Vincenzo Italiano dello Spezia. Ha idee, è bravo tatticamente, è bravo nella gestione, è molto sveglio. Assomiglia a Silvio Baldini, dentro il campo".

LEGGI ANCHE >>> Inter, non solo Lautaro: due addii già decisi