CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ICARDI / La telenovela sul futuro di Mauro Icardi potrebbe continuare anche nel prossimo mercato estivo. Il riscatto del Paris Saint-Germain del cartellino del centravanti resta in bilico, con il club campione di Francia che dovrà versare 70 milioni di euro nel casse dell'Inter in caso di conferma a Parigi dell'argentino.

Cifra che potrebbe aumentare di 10-15 milioni nell'eventualità in cui il PSG cedesse il giocatore in Italia, una volta riscattato dai nerazzurri.

Calciomercato Juventus, si complica l'affare Icardi

Il classe '93 rimane un obiettivo sensibile del CFO Paratici, che vedrebbe meno complessa un'eventuale trattativa con Leonardo e il Paris Saint-Germain (dove potrebbero entrare in ballo diverse contropartite, Pjanic e De Sciglio in primis) rispetto all'Inter. Come riporta 'Sport Mediaset' infatti, una negoziazione con il club nerazzurro sarebbe molto più complicata, vista la rivalità tra le due squadre e i rapporti ancora freddi tra Marotta e Paratici. Negli ultimi giorni, inoltre, Zhang avrebbe aperto uno spiraglio per il reintegro nella rosa di Conte di Icardi se il PSG non dovesse riscattarlo.

