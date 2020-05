CALCIOMERCATO INTER BORJA VALERO SANCHEZ / Non solo Lautaro Martinez. L'Inter, alle prese con le molteplici voci sul futuro del giovane bomber, sta vagliando il futuro di altri due calciatori: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Nonostante una recente apertura dell'agente di Borja Valero sulla permanenza, riporta 'Tuttosport', i nerazzurri avrebbero in mente altri progetti.

Così, il centrocampista potrebbe presto dire addio insieme ad Alexis, che non verrà trattato dopo la stagione difficile vissuta finora anche a causa dei problemi fisici. I due figurano quindi tra i primi elementi pronti a lasciare il club.

