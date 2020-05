CORONAVIRUS SERIE A / La Serie A prova a ripartire dopo l'ultima ordinanza del Viminale che ha aperto agli allenamenti individuali anche per gli sport di squadra.

Gran parte dei club della massima serie ripartiranno questa settimana con le sedute nei propri centri sportivi, con i calciatori che si alleneranno individualmente entrando a piccoli gruppetti per volta negli impianti.

La ripresa delle competizioni non è però certa e tutto rimane ancora in bilico viste le incertezze del Governo e dei dubbi manifestati a più riprese dal Ministro Spadafora sul ritorno in campo. Già mercoledì potrebbero esserci novità importanti su questo fronte e anche in seno alla Serie A ci sarebbero delle spaccature come riporta 'La Domenica Sportiva'. Otto dei 20 club della massima serie avrebbero manifestato infatti l'intenzione di non ripartire e congelare l'attuale campionato. Nuovi sviluppi si attendono già a breve, con la ripresa della Serie A che resta in sospeso.