Calciomercato, Juventus contro Inter per Pogba: trattative iniziate

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MANCHESTER UNITED POGBA / Derby d'Italia per il campione francese. Da tempo interessata al ritorno di Pogba, la Juventus deve fare i conti con la concorrenza dell'Inter, che sta vagliando l'innesto del 27enne per rinforzare il centrocampo; clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Le trattative, riporta 'Tuttosport', sarebbero già iniziate: la volontà della Juventus sarebbe quella di inserire una contropartita nell'affare col Manchetser United oppure concluderlo a cifre molto contenute, date le difficoltà economiche che vive il calcio per l'emergenza Coronavirus.

I nerazzurri, dal canto loro, con gli arrivi died, hanno già dimostrato la capacità di comptere per i migliori talenti in circolazione. La sfida, che vede anche ilin corsa, è destinata a infiammare il mercato italiano e internazionale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, Pogba avvisa tutti: "Non ci rinuncio!"

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il piano di Zhang per bruciare la Juve nella corsa a Pogba