CHE TEMPO CHE FA BOTTERI / Dapprima un lettera, chiara ed esaustiva, sul modo di intendere il giornalismo fuori dall'Italia, poi la presenza a 'Che tempo che fa' su Rai 2. Giovanna Botteri risponde con garbo, eleganza e ironia alle brutali critiche piovute nei giorni scorsi sui social e riprese da un servizio di 'Striscia la Notizia'.

In diretta, nel programma di Fabio, la giornalista e inviata Rai si è mostrata sorridente verso il conduttore: "Buonasera, mi vedi anche con la giacca: l'ho messa per te". Pronta la risposta di Fazio: "Grazie molto, ma tu sei sempre elegante. Non è la giacca che ti fa elegante, sei tu che fai elegante la giacca". Il siparietto ha quindi fatto il giro dei social, dove in tanti si sono mostrati favorevoli alla giornalista e contro l'immagine stereotipata delle giornaliste in Italia. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.