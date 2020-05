CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Si riapre uno spiraglio per la conferma di Zlatan Ibrahimovic al Milan.

Stando a 'La Gazzetta dello Sport', il club rossonero sarebbe pronto a fare una deroga e uno sforzo economico per trattenere almeno per un'altra stagione a Milano il fuoriclasse svedese, atteso nei prossimi giorno al rientro in Italia dopo le settimane trascorse ad allenarsi in patria con l'Hammarby.

'Ibra' lo scorso gennaio ha firmato per sei mesi con opzione per un altro anno dopo la fine dell'esperienza ai Los Angeles Galaxy, ma più che l'ingaggio l'ex Inter e Juve vorrebbe garanzie sul progetto tecnico della squadra e su chi si siederà in panchina la prossima stagione. Elliott e Gazidis sarebbero pronti a rassicurare l'attaccante classe '81 e a venire incontro anche alla richieste dell'assistito di Mino Raiola, che punta ad ingaggio vicino ai 4 milioni di euro.