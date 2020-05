CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / "Speriamo che continui con noi al di là di decisioni sue personali, fino alla scadenza del contratto". Ieri Paratici ha parlato così di Higuain, talento della Juventus in odore di cessione.

Dalle parole del dirigente si evince, in maniera indiretta, la volontà di non andare oltre la scadenza del 30 giugno 2021, ma la separazione potrebbe avvenire già nella prossima sessione di calciomercato clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, cessione Higuain: le ultime

Prima ancora che il dopo Cristiano Ronaldo cominci, e forse prima ancora che ricominci questa stagione, riporta 'Tuttosport', nella Juventus potrebbe non esserci spazio per Higuain, che nelle scorse settimane aveva confidato ai compagni la volontà di non tornare a Torino. Chiusa la stagione 2019-2020, ai bianconeri non dispiacerebbe anticipare il divorzio con un possibile affare in stile Tevez, che favorì l'approdo a Torino di Bentancur. Per il 'Pipita', i milioni di ammortamento che restano alla Juventus sarebbero 18, ma col River Plate, che resta sulle sue tracce, non è escluso un affare simile a quello del 2015 col Boca Juniors, con l'inserimento di giovani promesse dirette verso l'Italia.

