DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS FASE 2 / Inizia oggi in Italia la cosiddetta 'Fase 2'. Con meno retrizioni sulla sua mobilità, la popolazione si avvia a convivere con il Coronavirus.

Dal canto suo, il mondo del calcio, in attesa di certezze sulla ripresa della, torna pian piano alla normalità, con i primi allenamenti individuali previsti già oggi per alcuni club. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

7.15 - E' iniziata la Fase 2 in Italia: da oggi meno restrizioni sugli spostamenti, circa 4 milioni di persone al lavoro

7.00 - E' di ieri l'ultimo bollettino aggiornato:

Attualmente positivi: 100.179

Deceduti: 28.884 (+174, +0,6%)

Dimessi/Guariti: 81.654 (+1.740, +2,2%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.501 (-38, -2,5%)

Tamponi: 2.153.772 (+44.935)

Totale casi: 210.717 (+1.389, +0,7%)