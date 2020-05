DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS FASE 2 / Inizia oggi in Italia la cosiddetta 'Fase 2'. Con meno retrizioni sulla sua mobilità, la popolazione si avvia a convivere con il Coronavirus. Dal canto suo, il mondo del calcio, in attesa di certezze sulla ripresa della Serie A, torna pian piano alla normalità, con i primi allenamenti individuali previsti già oggi per alcuni club; clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

14.05 - Carnevali, Dg Sassuolo che oggi ha ripreso gli allenamenti in forma individuale e su base volontaria:"Calcio azienda da salvaguardare. Le società si prendono le proprie responsabilità, noi sappiamo benissimo che non ci sarà il pubblico. Ma qua c’è la sopravvivenza di un’azienda".

13.41 - Matteo Renzi, leader di 'Italia Viva', è intervenuto sulla questione della ripresa del campionato di Serie A: nel mirino, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

13.35 - Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, sulla Fase 2: "In questa prossima settimana, o 10 giorni, ci giochiamo il futuro. Oggi iniziamo un percorso di sorveglianza estrema, di grande preoccupazione per il rispetto delle regole, degli accorgimenti che sono stati suggeriti. Se ci fosse una recrudescenza dei ricoveri, nelle terapie intensive, dobbiamo tornare a misure restrittive.

Nelle terapie intensive del Veneto si è scesi sotto quota 100 posti occupati, per la prima volta dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, il 21 febbraio".

13.05 - Il presidente UEFA Ceferin spinge per la ripresa: "Il calcio riporterà le persone alla normalità".

11.19 - Il Prof. Ranieri Guerra, membro del comitato tecnico scientifico, ha parlato a Calciomercato.it: fase 2, vaccino e ripresa della Serie A i temi trattati.

10.20 - Buone notizie sulla lotta al Coronavirus: funzionano gli anticorpi generati nei topi dal vaccino italiano dell'azienda Takis, lo indicano i test eseguiti nel laboratorio di Virologia dell'istituto Spallanzani.

9.30 - Urbano Cairo ha parlato della possibile ripresa del campionato di Serie A: "Ci sono tentativi per farlo ripartire, ora si inizia con gli allenamenti individuali, poi dal 18 quelli collettivi. E' bene che parli la Lega coi suoi rappresentanti. Il Governo sta facendo il possibile affinché le cose vadano bene, è fondamentale la salute di tutti quelli che gravitano attorno al calcio".

9.00 - In Serie A ci sarebbe una spaccatura sulla ripresa del torneo: otto dei venti club avrebbero manifestato infatti l'intenzione di non ripartire e congelare l'attuale campionato.

7.15 - E' iniziata la Fase 2 in Italia: da oggi meno restrizioni sugli spostamenti, circa 4 milioni di persone al lavoro

7.00 - E' di ieri l'ultimo bollettino aggiornato:

Attualmente positivi: 100.179

Deceduti: 28.884 (+174, +0,6%)

Dimessi/Guariti: 81.654 (+1.740, +2,2%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.501 (-38, -2,5%)

Tamponi: 2.153.772 (+44.935)

Totale casi: 210.717 (+1.389, +0,7%)