Lazio, dai test sierologici alla tutela della privacy: tutto pronto per il ritorno a Formello

CORONAVIRUS LAZIO FORMELLO / L’ultima circolare della Regione Lazio, firmata dal presidente Nicola Zingaretti, riapre agli allenamenti, consentendo l’utilizzo delle strutture a porte chiuse per lavori individuali anche per atleti che praticano discipline di squadra a partire da mercoledì 6 maggio. Un provvedimento, accolto con molto entusiasmo nella chat di squadra, che di fatto riaprirà le porte del cento sportivo di Formello, rispettando tutte le norme di distanziamento sociale e il divieto di assembramenti. Prescrizioni, ormai note, a cui se ne aggiungo altre. Anche perché il centro sportivo biancoceleste, sanificato e messo in sicurezza come un vero e proprio ospedale, sarà teatro delle visite mediche, propedeutiche agli allenamenti.

Esami accurati per giocatori e staff, scaglionati in diversi in giorni, a cui sarà garantita la privacy nel caso in cui dovessero esserci casi sospetti da. Accertamenti che, al di là dei controlli convenzionali, prevederanno anche i test sierologici, novità introdotta dall’ultimo protocollo, e la possibilità di effettuare tamponi solo su determinati soggetti. Guanti e mascherine per tutti in ogni luogo di Formello che, come più volte affermato dal presidente Claudio Lotito, può contare su un numero elevato di spogliatoi, campi e palestre, evitando il pericolo di assembramenti durante le sedute.

