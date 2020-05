ROMA EL SHAARAWY CALCIOMERCATO SERIE A / El Shaarawy non ha dimenticato l'Italia. L'attaccante classe '92 quasi un anno e mezzo fa si è trasferito allo Shanghai Shenhua, accettando un contratto faraonico da circa 15 milioni di euro. I soldi, però, non sono tutto e il 'Faraone' sente nostalgia di casa, in particolare di quella a tinte giallorosse.

L'ex Genoa e Milan, infatti, in una diretta Instagram con Fabio Cannavaro ha scelato un interessante retroscena di calciomercato: "A gennaio c'era la possibilità di tornare in Italia, avevo parlato con la società dicendogli che avevo bisogno di giocare per l'Europeo.

Ho cercato di trovare una soluzione con la società, ma poi non si è fatto più niente per il virus". Insono tante le squadre che sarebbero pronte a riaccogliere: "Ho avuto contatti con due squadre italiane, una è quella dove ero prima (la, ndc)". L'esterno di origini egiziane non ha mai fatto segreto di voler tornare in giallorosso , ma anche squadre come Fiorentina e Napoli lo abbraccerebbero volentieri . Senza contare una suggestione circolata qualche mese fa chiamata Juventus

