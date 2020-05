Coronavirus, anche l'Atalanta torna in campo: c'è l'annuncio

CORONAVIRUS ATALANTA ALLENAMENTI / Anche l'Atalanta torna in campo. I bergamaschi hanno annunciato che da martedì i loro calciatori potranno accedere al centro sportivo di Zingonia, iniziando la preparazione con sessioni individuali. Questo il testo della comunicazione: "A seguito della Direttiva del Ministero degli Interni, in base alla quale, da lunedì 4 maggio saranno consentiti gli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti, in strutture a porte chiuse, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, Atalanta B.C. comunica che, a partire da martedì 5 maggio, sarà concesso ai calciatori professionisti della prima squadra l’utilizzo dei campi del Centro Bortolotti di Zingonia per sedute individuali e volontarie.

Agli atleti sarà permesso l’accesso esclusivamente ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, mentre spogliatoi, palestra e tutti gli altri ambienti resteranno chiusi".

I nerazzurri, che hanno vissuto l'emergenza coronavirus in prima linea in una delle zone più colpite al mondo, ricominciano quindi il loro lento e graduale cammino verso la "nuova" normalità.

