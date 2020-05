Lazio, Tare: "Governo non può fermare Serie A: possiamo giocare a settembre"

LAZIO TARE CAMPIONATI /Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto nel corso dello 'Sky Calcio Club' analizzando la stagione dei biancocelesti e la possibile ripresa del campionato dopo la prima fase dell'emergenza coronavirus: "Ho sentito che il Governo starebbe preparndo un altro provvedimento per fermare il nostro campionato, ma non sarebbe nelle sue competenze. Fifa, Uefa e Figc hanno dato direttive precise, potremmo chiudere la stagione anche ad agosto o settembre, sfruttando il modello che avremo con i Mondiali i Qatar. Sarà fondamentale chiudere questo campionato anche come esperienza per il successivo". Il dirigente ha ggiunto: "Siamo stati tra i primi a fermarci e a rispettare le restrizioni. Nessuno dei nostri ha lasciato Roma, giocatori di altre squadre sono all'estero.

Fermare il calcio potrebbe causare danni importanti e parlare di scudetto quando mancano ancora 12 partite mi sembra eccessivo".

