RONALDO RITORNO TORINO JET / Cristiano Ronaldo è pronto a tornare in Italia. Dopo quasi due mesi dalla partenza in direzione Madeira, per far visita alla madre malata prima del lockdown per far fronte all'emergenza coronavirus e la chiusura dei confini. Con il via libera del Viminale - al netto delle parole contrastanti di Spadafora - la Juventus ha richiamato i nove stranieri che sono ancora fuori dall'Italia, tra cui CR7.

Il jet privato dell'asso portoghese, il Gulfstream G-200, è arrivato da Madrid a Funchal, a Madeira, superando i problemi per l'arrivo e il piano di volo ostacolato dalle limitazioni e la chiusura dei confini. Dunque, Ronaldo è pronto a tornare a Torino, per poi osservare i 14 giorni di isolamento previsti dalla normativa per chi rientra dall'estero in Italia. L'ex fuoriclasse del Real è partito dall'aeroporto di Madeira - che prende il suo nome dopo la vittoria dell'Europeo 2016 - intorno alle 18.50 circa locali, le 19.50 italiane. Tuttavia, il volo intorno alle 21.30 è atterrato a Madrid-Barajas per una tappa intermedia in Spagna. CR7 è atteso a Caselle nelle prossime ore, verosimilmente entro domani dovrebbe riuscire a mettere piede sul suolo italiano, ma non è escluso un nuovo decollo già in serata.