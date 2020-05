Coronavirus, Spadafora attacca il calcio: "Di campionati non se ne parla!"

SPADAFORA CALCIO CAMPIONATI / I club di Serie A, da domani, torneranno ad allenarsi, ma Vincenzo Spadafora continua a mantenere la sua dura presa di posizione nei confronti del calcio. Con un messaggio sulla sua pagina Facebook, il ministro dello Sport ha ribadito il suo punto di vista: "Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul Calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del Campionato per ora non se ne parla proprio.

Ora scusate ma torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi (palestre, centri danza, piscine, ecc) che devono riaprire al più presto!".

