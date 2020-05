INTER RIPRESA ALLENAMENTI / Il calcio italiano prova a ripartire, almeno con gli allenamenti. In giornata c'è stato il via libera del governo per gli atleti degli sport di squadra, che possono quindi tornare ad allenarsi a livello individuale.

Dunque, si riaprono le porte dei centri sportivi della, anche se alcune società non hanno ancora fissato una data ufficiale e attendono tutti i dettagli normativi.

LEGGI ANCHE >>>>Calciomercato Inter, cambia l'attacco: le ultime su Aubameyang

Così fa anche l'Inter, che ha diramato un comunicato ufficiale sul proprio sito in cui informa della riapertura di Appiano Gentile, ma senza specificare il giorno della ripartenza degli allenamenti: "FC Internazionale Milano comunica che nei prossimi giorni sarà consentito ai giocatori della Prima Squadra, in modo facoltativo, di utilizzare i campi del Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile per svolgere attività motoria a carattere individuale. La ripresa dell’attività agonistica - continua la nota - sarà decisa e comunicata non appena sarà definitivo il relativo quadro normativo.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

"Tutte le altre strutture del centro resteranno chiuse e sarà messo a disposizione solo il presidio tecnico-sanitario strettamente necessario a salvaguardare la sicurezza degli ambienti e degli atleti".