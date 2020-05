Olanda, ricoverato il ct Koeman: problemi cardiaci

OLANDA KOEMAN OSPEDALE / Tutti in ansia per Ronald Koeman. Secondo quanto si legge su 'De Telegraaf', il 57enne ct dell’Olanda è stato ricoverato d'urgenza in ospedale ad Amsterdam per problemi cardiaci.

L'ex calciatore avrebbe accusato dei dolori al petto ed è stato prontamente trasportato in ambulanza e sottoposto alle cure del caso. Proprio la celerità dei soccorsi ha contribuito ad evitare conseguenze peggiori: la rapidità dell'intervento ha infatti consentito un equilibrio delle condizioni di Koeman, ora cosciente. Le condizioni del ct olandese sono ora stabili, come annunciato da Rob Jansen, agente dell'ex giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, al via la Fase 2: il bollettino di oggi | Nuovo modello di autocertificazione