JUVENTUS INTER MANCHESTER UNITED POGBA / Il calciomercato non dorme mai. Fabio Paratici oggi ha parlato del possibile arrivo di Paul Pogba e di molto altro: "È un grandissimo calciatore, ma per uno con il suo ingaggio sarà difficile trovare nuove soluzioni".

Tuttavia, il CFO dellaha aperto a soluzioni di scambi e formule creative, che non escludono affatto un'operazione legata al ritorno del centrocampista francese.

Il classe '93, intervistato sui canali social del Manchester United, ha lanciato un messaggio alle pretendenti: "Sto cercando di tenermi in forma e in salute, dobbiamo restare motivati. Io ho ancora degli obiettivi nella mia testa e speriamo che un giorno questa pandemia finirà". Pogba non rinuncia dunque ai suoi 'goals', che come manifestato più volte prevedono l'addio allo United. La Juventus è sempre in agguato, ma la concorrenza di Real Madrid e PSG - oltre alla suggestione Inter - non può lasciar dormire sonni tranquilli ai bianconeri. Le possibili carte da giocare con i Red Devils sono molte, da Ramsey e Rabiot e Bernardeschi.

