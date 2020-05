CALCIOMERCATO INTER BORJA VALERO LAUTARO / Borja Valero fa il punto sul suo momento e quello dell'Inter, che tra pochi giorni dovrebbe riprendere ad allenarsi in vista della ripresa del campionato. L'esperto centrocampista ha avuto modo di analizzare anche le recenti indiscrezioni di mercato lanciando un messaggio a Lautaro Martinez, talento cercato dai migliori club europei: "Giovani che mi hanno colpito? Il nostro Lautaro. Da un anno all’altro è quello che è progredito di più.Oltre a segnare, per essere una punta fa un lavoro straordinario per la squadra - le sue parole a 'SportWeek' - Convincerlo a restare? Qui abbiamo un progetto molto importante, visibile a tutti. E che, per realizzarlo, ci serve che lui sia con noi. Esposito? Per crescere, i giovani devono giocare il più possibile. La scuola Inter per lui è fondamentale; detto questo, è giusto che, insieme alla famiglia, decida il suo futuro".

Borja Valero ha poi parlato tra presente e futuro: "Ripresa Serie A? Avrebbe senso solo nel momento in cui la situazione fosse totalmente sotto controllo. I miei compagni? Abbiamo la nostra chat di gruppo, ma per il momento ci sembra tutto ancora lontano e fumoso. Chiaro però che, se e quando ci verrà detto di giocare, come categoria faremo sentire la nostra voce".

CONTE - "La sua forza è chiedere tantissimo non solo ai giocatori ma a tutti, fino ai magazzinieri e ai ragazzi dell’ufficio stampa. In cambio offre tutto se stesso in eguale misura - spiega il calciatore - Mi aveva parlato a inizio stagione, e mi aveva detto chiaro di non fare affidamento su di me. Ho risposto a modo mio: allenandomi a testa bassa e senza fiatare. Lui se ne è accorto, mi ha chiamato di nuovo e mi ha spiegato che avrei avuto il mio spazio. Così è stato. Alla mia età e per quello che ho fatto vedere in carriera, non devo dimostrare più niente a nessuno. Né penso al fatto che a fine stagione mi scade il contratto. Lavoro e mi metto a disposizione".

FUTURO - "Voglio viaggiare da cittadino normale per scoprire culture diverse. Uno dei primi posti in cui andrò è il Giappone: non cisono mai stato".