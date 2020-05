CALCIOMERCATO INTER CILE UNIVERSIDAD SANCHEZ / Tutto da scoprire il futuro di Alexis Sanchez, attaccante cileno in prestito all'Inter dal Manchester United. La sua seconda avventura italiana non ha fin qui rispettato le attese e quasi certamente lascerà il club nerazzurro in attesa di una nuova destinazione. Questa mattina si era parlato anche dell'ipotesi Roma, eppure l'ex Udinese e Barcellona potrebbe anche pensare di tornare in patria.

A confermarlo José Luis, presidente di Azul Azul, ovvero la società che gestisce l', che a 'DirecTV' ha affermato: "Ho parlato con Alexis ed è un nostro tifoso, vuole giocare da noi oppure ritirarsi qui".

