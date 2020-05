LAZIO LUIS ALBERTO CORONAVIRUS / Arriva l'ennesima conferma sul rinnovo di Luis Alberto con la Lazio. Stavolta è il centrocampista in prima persona ad annunciare il prolungamento con il club biancoceleste: "Fino al 2025 rimarrò qui. Se non fosse successo tutto questo caos con il Coronavirus, il rinnovo sarebbe già arrivato - ha rivelato il fantasista spagnolo in una diretta Instagram con il giornalista Javier Bautista - Rimango fino al 2025 e tolgo il posto a Inzaghi (ride, ndr). È uno spettacolo, mi dà molto affetto. Credo che quando sono arrivato non sapeva neanche come mi chiamassi.

Abbiamo un rapporto buonissimo, nei momenti difficili è sempre stato con me. Ma non solo con me, con tutti".

Altro annuncio, poi, sulla ripresa degli allenamenti: "Inizieremo ad allenarci mercoledì: individualmente, con mascherina, occhiali e guanti, ma non sappiamo ancora bene. Due per campo, di più non so. Mi manca toccare il pallone e tirare in porta. Fisicamente sto bene, spero di iniziare il prima possibile".

