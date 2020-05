Calciomercato Inter, Umtiti verso il Psg

CALCIOMERCATO INTER UMTITI THIAGO SILVA / Il futuro di Thiago Silva non è ancora certo. Negli ultimi giorni sembra esserci stata un'apertura da parte del Psg per il prolungamento del contratto ma la firma non è ancora arrivata.

Nel frattempo il club francese sta continuando a sondare il mercato alla ricerca di un nuovo centrale.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Stando a quanto riportano in Spagna l'erede del brasiliano potrebbe arrivare dalla Liga: i campioni della Ligue 1 - secondo 'Sport' - starebbero pensando a Umtiti, in uscita dal Barcellona. Il centrale, accostato anche a Inter e Napoli, potrebbe trasferirsi sotto la Torre Eiffel per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.