Italia, Grosso: ''Mondiale? Emozioni sempre forti, aneddoti a migliaia''

ITALIA GROSSO MONDIALI 2006 / A 'Sky Sport', ospite in videochiamata Fabio Grosso, che è tornato sulla vittoria dell'Italia ai Mondiali 2006 di cui è stato protagonista: "Ormai sono passati tanti anni, ma le emozioni sono sempre grandissime - ha spiegato - E' stata una cavalcata stupenda che si è conclusa nel migliore dei modi e non la dimenticheremo mai. Era non solo una squadra, ma qualcosa di più. Mister Lippi ha messo insieme dei campioni e altri giocatori come me facendoli coesistere al meglio. La condivisione di tante cose ci ha fatto superare ogni ostacolo, ancora oggi abbiamo una chat comune. Anche gli attriti e le situazioni negative sono stati affrontati a testa alta, la difficoltà di tutte le partite è stata enorme.

Abbiamo sofferto, ma abbiamo portato a casa un risultato storico. La mia carriera è stata fatta di tante esperienze che mi hanno arricchito, ho avuto momenti belli e meno belli ma porto dietro tutto con me. Ascoltare le parole di Lippi mi fa sempre piacere, ho sempre creduto in me e in ciò che ho fatto. Le sensazioni prima dell'ultimo rigore? Ci sarebbero migliaia di aneddoti su quei momenti. Non avevo mai preso una responsabilità così grande, ma c'era anche la volontà di spingere sull'acceleratore per festeggiare tutti insieme un traguardo a un passo. Prima di calciare ho pensato che dovevo tirare con più forza possibile. La carriera da allenatore? Le difficoltà non mi abbattono, so di potermi togliere delle soddisfazioni anche in queste nuove vesti".