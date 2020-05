Calciomercato Inter, cambia l'attacco: le ultime su Aubameyang

CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG / Il futuro di Lautaro Martinez tiene in ansia l'Inter. I nerazzurri sono consapevoli di poter perdere il proprio bomber durante la prossima sessione di calciomercato. L'argentino è in cima alla lista dei desideri del Barcellona, pronto a fare di tutto per portarlo in Spagna.

I nerazzurri stanno sondando il mercato alla ricerca di un nuovo centravanti per non farsi trovare impreparati. I nomi circolati in questi giorni sono davvero parecchi: vanno monitorate con attenzione le situazioni legate a Giroud e Mertens.

Il rinnovo con il Chelsea del francese non sembra frenare l'Inter, che vuole provare a portarlo a Milano.

Per quanto riguarda il belga, il via libera potrebbe arrivare senza il rinnovo con il Napoli. A Marotta piace parecchio anche Haaland ma vista la concorrenza appare complicato immaginarlo in nerazzurro. Tra i profili accostati all'Inter c'è infine anche Aubameyang, che ha più volte espresso l'idea di voler salutare l'Arsenal. Stando alle ultime notizie riportate da 'Sportmediaset', l'attaccante scuola Milan sarebbe, però, sarebbe stato bocciato da Antonio Conte. I nerazzurri guarderanno altrove, dunque, per rafforzare il reparto offensivo.

