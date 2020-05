CALCIOMERCATO JUVENTUS MOURINHO TOTTENHAM RAKITIC / Il futuro di Ivan Rakitic sarà lontano dalla Spagna. Il Barcellona ha deciso di cedere il centrocampista croato e i club della Liga, interessati a lui, non possono permetterselo.

La spesa da sostenere - tra cartellino e ingaggio - è troppo alta per squadre come

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Sul giocatore ci sono da tempo anche Milan, Juventus e Inter ma stando alle ultime news proveniente dalla Spagna si starebbe delineando un nuovo quadro: secondo 'Mundo Deportivo', Rakitic, che non è più una priorità dei bianconeri, potrebbe volare in Inghilterra per vestire la maglia del Tottenham, diventando così una carta da giocare dal Barcellona per arrivare a Tanguy Ndombele.