CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ ROMA PETRACHI / La Roma pensa al futuro, puntando alla conferma di Smalling e Mkhitaryan ma non solo. Il difensore inglese e il fantasista armeno sono al centro dell'agenda del ds Petrachi, che però valuta anche altre opportunità. Con il Manchester United, con cui proseguono i discorsi per il riscatto di Smalling, potrebbe essere avviata anche una trattativa per Alexis Sanchez.

Stando a quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport', infatti, il cileno, che probabilmente non sarà riscattato dall', potrebbe essere girato nuovamente in prestito dai 'Red Devils'. Per i giallorossi potrebbe essere un'occasione da sfruttare in attacco.

