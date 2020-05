Calciomercato Juventus, colpo Haaland: via libera Raiola

CALCIOMERCATO JUVENTUS COLPO HAALAND RAIOLA / Erling Braut Haaland è un grande rimpianto di molte squadre. L'attaccante a gennaio, con un vero e proprio blitz da parte del Borussia Dortmund, si è trasferito in Germania per vestire il giallonero.

La sua avventura inperò non dovrebbe durare molto: i grandi club continuano a seguirlo con attenzione e sono pronti a strapparlo ai tedeschi.

La Juventus - che nell'ultimo calciomercato sembrava ad un passo dal giocatore - non ha mai smesso di pensare ad Haaland per il suo attacco ma è il Real Madrid che sta spingendo di più per strapparlo al Borussia Dortmund.

Dalla Spagna arrivano notizie, che non possono far piacere ai bianconeri e a tutti i club che vogliono il bomber: secondo quanto riportato da 'Defensa Central', Mino Raiola sarebbe ben felice di portare Haaland al Real Madrid, tanto che in una conversazione con José Ángel Sánchez avrebbe dichiarato: "Haaland può segnare 40 o 50 gol per il Real, può fare i numeri di Cristiano Ronaldo perché è molto bravo e sarà ancora migliore tra qualche anno".

