Serie A, UFFICIALE: via agli allenamenti, la circolare del Viminale

SERIE A ALLENAMENTI UFFICIALE VIMINALE / Le squadre di Serie A tornano ad allenarsi a partire da domani, fino al 17 maggio in forma individuale per gli atleti. Il via libera arriva ufficialmente dalla circolare pubblicata dal Ministero dell'Interno e diramata ai prefetti, all'interno delle norme per l'avvio della Fase 2. In particolare, ecco quanto reso noto dal Viminale: "Si ritiene sia consentita anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, l'attività sportiva individuale in aree pubbliche o private nel rispetto della distanza di sicurezza di due metri e rispettando il divieto di assembramento".

Le misure sono applicabili a partire già da domani,. Il mondo del calcio, dunque, si prepara ad una ripartenza graduale e 'vede' la possibilità di tornare ad allenamenti collettivi, se le condizioni lo consentiranno, dopo il 18 maggio. In caso di approvazione, da parte del comitato tecnico e scientifico, del protocollo di sicurezza riveduto e corretto da parte della, il campionato potrebbe riprendere ad inizio giugno.

