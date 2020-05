CALCIOMERCATO TORINO VAGNATI SEMPLICI / Anche il Torino muove i primi passi per la prossima stagione. La rescissione di Vagnati con la Spal apre all'arrivo del dirigente in casa granata, una mossa che potrebbe generarne altre piuttosto importanti. Come riportato da 'Tuttosport', infatti, il nuovo dirigente potrebbe spingere per l'acquisizione di due persone in particolare con cui ha lavorato in maniera proficua in Emilia.

Si tratta di Leonardo, ex tecnico degli estensi, e di Mohamedesterno già seguito da tempo dai granata. Da capire quali saranno i rapporti con Urbano, che ha apprezzato fin qui il lavoro dell'attuale ds, e del tecnico Moreno

