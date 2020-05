Serie A, col nuovo calendario può saltare la Coppa Italia

SERIE A COPPA ITALIA CALENDARIO / Ore decisive per il calcio italiano.

Mentre si avvicina il via libera agli allenamenti, con alcune regioni che hanno già preannunciato l'apertura anche agli sport di squadra ma rispettando tutte le norme di sicurezza, sulla Serie A aleggia lo spettro dello stop che può arrivare in maniera definitiva dal premier Giuseppe Conte con il nuovo decreto previsto per mercoledì. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Conte sulla fase 2: "Valuteremo se anticipare alcune riaperture"

In attesa di capire cosa succederà però proseguono i ragionamenti sui calendari per farsi trovare pronti qualora si dovessero creare le condizioni per la ripresa dei tornei. Sul tavolo tante ipotesi. Secondo 'La Repubblica', quella più estrema prevede la ripartenza il 24 giugno sacrificando la Coppa Italia che verrebbe annullata e con sole due retrocessioni. Ma non si scarta neanche l'ipotesi di ricorrere a playoff e playout per non andare poi ad incidere sull'avvio della stagione 2020/2021.