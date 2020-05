CORONAVIRUS SERIE A / Il calcio italiano vede uno spiraglio di luce con alcune regioni che hanno riaperto agli allenamenti individuali. Un primo segnale di una possibile ripresa che ha spinto il ministro Spadafora a rivalutare la propria posizione sulla chiusura agli sport di squadra. Tutto però rimane nelle mani del Governo e il ritorno in campo appare ancora molto lontano.

Anzi, il rischio stop definitivo è concreto.

Lo riferisce il quotidiano 'La Repubblica' secondo cui nel nuovo decreto che sarà emanato mercoledì il premier Conte potrebbe annunciare definitivamente la chiusura del campionato su input del comitato tecnico-scientifico che ha reputato insufficiente il protocollo medico proposto dalla FIGC per il ritorno in campo. La Serie A, tornata compatta sulla volontà di portare a termine il campionato, spera che nel frattempo Inghilterra e soprattuto Germania trovino l'intesa definitiva per la ripresa. Ma ora il rischio stop si fa sempre più concreto.