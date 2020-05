SERIE A THEO HERNANDEZ / La 'Fase 2' si avvicina tra le grandi incertezze dello sport, con il calcio che spinge per la ripresa mentre dal Governo filtra ancora molta prudenza.

Il via libera di alcune regioni agli allenamenti individuali potrebbe dare una svolta decisiva, mentre anche i calciatori cominciano a pressare affinché si ritorni in campo, ovviamente in sicurezza. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Schierato sul fronte dei favorevoli alla ripresa anche Theo Hernandez, laterale del Milan, che in un'intervista concessa a 'La Gazzetta Sportiva' spiega: "Stop al campionato? Non voglio immaginare questa possibilità, c'è bisogno di ripartire. Vorremmo tornare sul campo. Siamo professionisti, siamo appassionati. Vogliamo ridare ai nostri supporter la gioia di tifare e di emozionarsi per la nostra maglia e i nostri successi. Vogliamo partecipare attivamente alla riapertura del Paese, come il resto dei lavoratori che sono tornati a svolgere le loro mansioni, anche assumendosi dei rischi. Il calcio può aiutare concretamente per tornare alla normalità".