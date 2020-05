CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC / Miralem Pjanic è finito nella lista dei possibili sacrificati da parte della Juventus che pianifica un restyling del centrocampo con un contemporaneo ringiovanimento della rosa. Il canale aperto col Barcellona in questo senso può portare la soluzione ideale per il club bianconero che registra un'importante apertura.

Lo riferisce il quotidiano spagnolo 'As' secondo il quale lo staff tecnico blaugrana ha espresso enorme gradimento per il centrocampista bosniaco che viene seriamente valutato come possibile rinforzo in vista del prossimo mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Inter, nuovo scontro con la Juventus | Il jolly per l'erede di Lautaro

Il Barcellona ha bisogno di calciatori pronti subito per vincere, da qui l'apertura al profilo di Pjanic. Per rendere fattibile l'affare però da parte juventina chiedono l'inserimento di Arthur nell'operazione, il quale per il momento come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it non apre all'addio al Barça. Se Arthur apre alla Juve, scrivono quindi in Spagna, l'affare Pjanic può decollare da un momento all'altro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, il piano di Zhang per bruciare la Juve nella corsa a Pogba