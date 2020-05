CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS POGBA / Non sappiamo ancora quali saranno le date e come sarà strutturato, ma di certo sappiamo che il prossimo mercato vedrà scatenarsi in Italia l'ennesimo duello di fuoco tra Inter e Juventus. La sfida tra i due club, ormai, è totale. Il presidente nerazzurro Steven Zhang si è messo in testa di accelerare i tempi per accorciare il gap con la grande rivale e il primo passo andrà fatto sul mercato, dove tra manovre di disturbo e obiettivi concreti ci si prepara ad altre schermaglie. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Su tutte, attenzione alla pista che conduce a Paul Pogba.

Da tempo al centro di rumours su un possibile addio al, corteggiato pure dal Real Madrid. La Juventus non ha mai smesso di sognare il grande ritorno, l'Inter con l'Ad Beppe, che lo portò in bianconero nel 2012, ed il tecnico Antonio, con cui vinse due scudetti, ha un motivo per puntare allo sgambetto. L'allenatore infatti vuole un colpo top a centrocampo e bruciare proprio la Juve nella corsa ad un obiettivo così importante avrebbe un valore doppio. I nodi restano l'ingaggio del calciatore che sfiora i 17 milioni di euro all'anno e le cifre richieste dai 'Red Devils', ma va ricordato che il contratto del francese scade nel 2021 e il decreto crescita favorisce l'arrivo di stranieri nel nostro campionato. In più, scrive oggi 'La Gazzetta Sportiva', Marotta conta ancora di incassare i 70 milioni di euro dell'addio di Mauropiù altre cessioni come(circa 20 milioni) e potenzialmente(altri 20), lasciando per il momento fuori da questi discorsi il file Lautaro. Con questo tesoretto e la volontà di Zhang di sfidare la Juventus, scrive il quotidiano, l'Inter può trovare la chiave giusta.