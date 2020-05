DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / L'Italia è pronta 'Fase 2' della lotta al Coronavirus. Da domani 4 milioni di persone torneranno al lavoro con il nuovo DPCM che inaugura la nuova fase della lotta al virus. Maggiori libertà negli spostamenti anche per incontrare parenti e i cosiddetti congiunti.

Intanto anche il mondo del calcio dopo giorni di polemiche vede avvicinarsi il via libera con alcune Regioni che consentiranno da questa settimana di svolgere allenamenti individuali:per ulteriori aggiornamenti.segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'e il mondo.

LIVE

10.10 - L'esterno del Milan Theo Hernandez spinge per il ritorno in campo: "Il calcio può aiutare per tornare alla normalità".

10.00 - Il Premier Conte in un'intervista a 'La Stampa' si sofferma sulla fase 2 e il nuovo Decreto: "Se nei prossimi giorni avremo risultati positivi, potremo anche valutare di anticipare alcune riaperture".

9.00 - La Sardegna anticipa il Governo: dall'11 maggio ok anche barbieri e abbigliamento.

8.25 - Emilia, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna danno l'ok ai calciatori per gli allenamenti individuali. Il ministro Spadafora ora rivede la propria posizione e pensa di estendere il permesso a livello nazionale.

8.10 - Calano i morti negli USA: 1435 nelle ultime 24 ore.

8.00 - Circola la bozza del nuovo decreto economico: il bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi sarà automatico, mentre salirà a 1000 per le partite Iva iscritte alla gestione separata Inps e per gli autonomi della gestione speciale con perdita di reddito o fatturato del 33%.