DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / L'Italia è pronta 'Fase 2' della lotta al Coronavirus. Da domani 4 milioni di persone torneranno al lavoro con il nuovo DPCM che inaugura la nuova fase della lotta al virus. Maggiori libertà negli spostamenti anche per incontrare parenti e i cosiddetti congiunti. Intanto anche il mondo del calcio dopo giorni di polemiche vede avvicinarsi il via libera con alcune Regioni che consentiranno da questa settimana di svolgere allenamenti individuali: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

22.35 - Il bollettino della Regione Campania: sono appena quattordici i nuovi casi positivi registrati su un totale di 4045 test.

22.00 - Anche l'Atalanta ha dato il via libera per la ripresa degli allenamenti dal 5 maggio.

21.25 - Il ds della Lazio Igli Tare non ci sta e usa parole forti: "Il governo non può fermare il campionato!"

21.15 - Intanto Cristiano Ronaldo si è messo in moto per tornare in Italia e ha fatto tappa a Madrid.

20.50 - Il ministro dello Sport tuona sul calcio: le parole di Spadafora lanciano una nuova ombra sulla ripresa degli allenamenti, nonostante l'ordinanza del Viminale.

20.35 - Anche l'Inter annuncia il ritorno agli allenamenti individuali nei prossimi giorni.

20.20 - Il premier Giuseppe Conte ha lanciato un appello alla nazione in vista dell'avvio della fase 2 da domani.

19.15 - Con la fase 2 arriva anche un nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti dal 4 maggio 2020.

18.50 - La Juventus richiama i suoi calciatori stranieri, ma è 'giallo' su Cristiano Ronaldo: il campione sarebbe bloccato dalla limitazioni di volo imposte dalle autorità portoghesi.

18.13 - La protezione Civile ha diramato il bollettino di oggi:

Attualmente positivi: 100.179

Deceduti: 28.884 (+174, +0,6%)

Dimessi/Guariti: 81.654 (+1.740, +2,2%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.501 (-38, -2,5%)

Tamponi: 2.153.772 (+44.935)

Totale casi: 210.717 (+1.389, +0,7%)

17.35 - Sono 4385 gli attuali casi positivi nella Regione Lazio. 2944 sono in isolamento domiciliare, 1346 ricoverati non in terapia intensiva, 95 ricoverati in terapia intensiva. I pazienti deceduti sono 508, 1916 le persone guarite.

In totale sono stati esaminati 6809 casi.

17.05 - Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, al termine dell'odierna videoconferenza: "Oggi registriamo un dato di 53 casi positivi nelle ultime 24 ore con un trend che scende a 0,7%. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 11, mentre continuano a crescere i guariti, che sono arrivati a 1.916 totali".

16.40 - Secondo quanto anticipato dall'emittente 'Nhk', Shinzo Abe, premier giapponese, ha raggiunto un accordo per estendere lo stato d'emergenza nel Paese fino alla fine del mese, con una proroga fino al 31 maggio.

14.50 - "Nessuno conflitto. Con il comitato scientifico il governo ha sempre avuto un ottimo rapporto. L'indice del contagio non è dato una volta per tutto, non sappiamo come sarà le prossime settimane. Dipenderà da noi e dagli italiani, che sono stati bravissimi in questo periodo", lo ha detto il Ministro Speranza, intervenendo a 'Mezz'ora in Più' su Rai 3.

14.35 - Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, intervenuto ai microfoni di 'Sky TG24', lancia l'allarme: "L'emergenza non è affatto finita, si sta cominciando a vedere la luce perché ci sono stati i provvedimenti di distanziamento sociale. Tutti fuori senza le debite precauzioni vorrebbe dire cercare guai"

13.45 - L'INMI Spallanzani ha diramato il bollettino medico numero 94 del 3 maggio: in questo momento sono ricoverati presso l'Istituto 157 pazienti, di cui 103 positivi e 54 ad indagini. 18 pazienti necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 390.

12.35 - Il Ministero dell'Interno autorizza gli allenamenti individuali in Serie A, circolare diffusa dal Viminale con le norme per la Fase 2

11.30 - La Serie A, in attesa delle decisioni del Governo, studia i calendari per la ripresa. La Coppa Italia potrebbe essere sacrificata.

11.25 - Retroscena de 'La Repubblica': mercoledì il Premier Conte potrebbe annunciare la conclusione del campionato.

11.20 - In Umbria nessun contagiato nelle ultime 24 ore da Covid-19 sui 751 tamponi eseguiti, sui 38.823 complessivi, come reso noto dalla Regione. Le persone positive restano quindi 1.394, mentre i guariti sono 1.090 (+21). Stabile a 68 il numero dei morti. I ricoverati sono 71 (-2), di cui 13 in terapia intensiva (il numero non varia).

10.10 - L'esterno del Milan Theo Hernandez spinge per il ritorno in campo: "Il calcio può aiutare per tornare alla normalità".

10.00 - Il Premier Conte in un'intervista a 'La Stampa' si sofferma sulla fase 2 e il nuovo Decreto: "Se nei prossimi giorni avremo risultati positivi, potremo anche valutare di anticipare alcune riaperture".

9.00 - La Sardegna anticipa il Governo: dall'11 maggio ok anche barbieri e abbigliamento.

8.25 - Emilia, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna danno l'ok ai calciatori per gli allenamenti individuali. Il ministro Spadafora ora rivede la propria posizione e pensa di estendere il permesso a livello nazionale.

8.10 - Calano i morti negli USA: 1435 nelle ultime 24 ore.

8.00 - Circola la bozza del nuovo decreto economico: il bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi sarà automatico, mentre salirà a 1000 per le partite Iva iscritte alla gestione separata Inps e per gli autonomi della gestione speciale con perdita di reddito o fatturato del 33%.