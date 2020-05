CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER WERNER / Timo Werner rischia di accendere un altro duello di mercato tra Juventus e Inter.

Il centravanti lascerà con molta probabilità ila fine stagione e ha scartato un possibile sbarco al, da tempi non sospetti sulle sue tracce.

E' forte l'interesse sul giocatore del Liverpool dell'estimatore Klopp, anche se per l'assalto all'attaccante tedesco i 'Reds' dovranno privarsi di uno tra Salah e Mane vista la difficile situazione economica che ha colpito anche il club campione d'Europa dopo le note vicende in merito al coronavirus. Situazione che che metterebbe in prima fila Juve e Inter stando a 'Tuttosport' per portare Werner in Serie A.

Inter, carta Lazaro per anticipare la Juventus su Werner

I bianconeri sono a caccia di un erede di Higuain e guardano anche a Milik e Icardi, mentre il nazionale teutonico sarebbe il sostituto ideale per Marotta e Conte in caso d'addio di Lautaro Martinez. L'Inter, inoltre, per cercare di anticipare la concorrenza della Juventus potrebbe giocarsi la carta Lazaro, cercato in passato dal Lipsia e che difficilmemente il Newcastle riscatterà per 23,5 milioni. Werner, sotto contratto fino al 2023, ha una clausola di 60 milioni di euro.