CALCIOMERCATO ATALANTA GOLLINI / La possibilità di andare alla Roma, l'ipotesi di lasciare l'Atalanta: Pierluigi Gollini confessa alcuni retroscena di mercato in una diretta Instagram con Er Faina. Il portiere dei bergamaschi racconta: "A Manchester sono cresciuto, ma dovevo tornare in Italia: c'era la Roma che mi avrebbe poi girato in prestito ma vedevo il Verona alla mia portata.

Ho iniziato facendo il terzo portiere, poi l'esordio è stato incredibile".

Incredibile come l'esperienza all'Atalanta che non è partita nel migliore dei modi: "Giocavo poco e pensavo di andare via: prima alla Spal, poi in Germania. L'Atalanta è un insieme di fattori. Ci sono persone fantastiche, i Percassi hanno dimostrato il loro valore: sono dei signori per quanto fatto per noi e per Bergamo. Poi Gasperini che chiede sempre di più. Restare? Adesso sicuramente sì, poi nel calcio non si sa mai: non puoi conoscere il futuro, le cose cambiano"