CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CAVANI ATLETICO MADRID / Edinson Cavani torna ad animare il calciomercato: con il contratto in scadenza con il Paris Saint-Germain, il 'Matador' è un 'bocconcino' allettante per tante squadre. In Italia si è parlato di un interessamento di Juventus e Inter, entrambe alla ricerca di un attacco di primo livello per far compagnia ai bomber attualmente in rosa e sostituire possibili partenti (da Higuain a Lautaro Martinez).

Le due italiane però dovranno fare i conti con una rivale che al momento sembra essere in pole: si tratta dell'Atletico Madrid che già era stato ad un passo dall'exin inverno. A gennaio la trattativa saltò, non senza strascichi, ma ora le cose potrebbero andare diversamente. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Come si legge sul 'Mundo Deportivo', infatti, i Colchoneros avrebbero rinverdito il loro interesse e l'entourage di Cavani avrebbe fatto capire che la preferenza del calciatore andrebbe proprio al club spagnolo. Perché l'affare vada in porto però occorre che sia soddisfatte le richieste economiche dell'uruguaiano.