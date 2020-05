SERIE A ROMA LAZIO ALLENAMENTI 4 MAGGIO / Si allarga il numero di squadre di Serie A che dal 6 maggio possono riprendere gli allenamenti, seppur in forma individuale e rispettando tutte le norme sul distanziamento sociale. E' arrivata l'ordinanza della Regione Lazio che dà il via libera a Roma e Lazio per la ripresa delle sedute.

Nel testo si legge che è consentito: "l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali".

Una decisione subito apprezzata dalla Roma che ha ringraziato su Twitter la Regione e ha comunicato che dalla prossima settimana i calciatori si sottoporranno alle visite mediche e poi riprenderanno gli allenamenti individuali a Trigoria, seguendo le linee guida sul distanziamento sociale. Con giallorossi e biancocelesti si allarga quindi il cerchio di squadre che potranno tornare in campo: tra queste ci sono Napoli, Bologna, Parma, Sassuolo e Fiorentina, mentre la Spal ha rinviato ancora la ripresa.