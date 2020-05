PORTOGALLO PROMOZIONI RETROCESSIONI / Si stoppa un altro campionato, in attesa di capire quel che accadrà in seguito per i due tornei principali: niente possibilità per la terza divisione del Portogallo di portare a termine la stagione. Troppe le partite ancora da disputare considerati i nove turni della fase regolare ancora da disputare e i playoff per decidere la promozione nella Liga 2.

Così la Federcalcio ha stabilito di promuovere le due squadre che hanno collezionato il maggior numero di punti finora, avendo tutte il medesimo numero di partite giocate. Una scelta che ha premiato l'e il, rispettivamente con 60 e 58 punti. Beffa per l'e il Real, costrette a rimanere nella terza divisione per soltanto un punto.