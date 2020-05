CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO REAL / In Spagna tornano a ipotizzare un divorzio anticipato (rispetto alla scadenza contrattuale fissata a giugno 2022) tra la Juventus e Cristiano Ronaldo. Stando alle ultime e clamorose indiscrezioni di 'Don Balon', il club bianconero è intenzionato a disfarsi del fuoriclasse portoghese visto il suo elevatissimo stipendio - circa 31 milioni di euro netti a stagione - in rapporto alla crisi economica legata all'emergenza coronavirus. Il portale spagnolo non esclude un ritorno di CR7 al Real Madrid, anzi sostiene che la Juve lo abbia proposto proprio alle 'Merengues' chiedendo 70 milioni di euro.

La proposta sarebbe stata respinta dalle 'Merengues' per via del prezzo, ma il presidente Florentinoavrebbe precisato di essere disponibile al ritorno del 35enne di Funchal - coi 'Blanços' ha pur vinto quattro... - a cifre però inferiori. Il 'Piano B' di Ronaldo sarebbe rappresentato da un'altra sua ex, il, anche se finora i 'Red Devils' non avrebbero mostrato grande interesse.

Restando e chiudendo su Ronaldo, 'Don Balon' scrive anche che ha comunicato alla Juventus che la sua intenzione è quella di rimanere in Portogallo, dove è tornato poco prima del lockdown per stare vicino alla madre malata, e di non unirsi alla squadra fino a quando non sarà strettamente necessario. Una decisione che il club torinese non ha ancora 'ufficializzato'.

