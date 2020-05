Parma, allenamenti individuali dal 4 maggio | La nota UFFICIALE

p>CORONAVIRUS ALLENAMENTI PARMA /come e Sassuolo : via alla ripresa degli allenamenti individuali dei giocatori nel proprio centro sportivo. Vista l'ordinanza della Regione Emilia-Romagna che permette a partire dal 4 maggio "l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali", il club ducale ha comunicato in via ufficiale che "per attività motoria individuale, previo rispetto del protocollo sanitario e del regolamento di utilizzo elaborato in collaborazione con i medici del Club".

